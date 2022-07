Colégio Salesiano de Mogofores já não abre no próximo ano letivo

Colégio contava já com mais de quatro décadas de vida.

O Colégio Salesiano de Mogofores, no concelho de Anadia, já não vai abrir portas no próximo ano letivo.

Em comunicado, a Fundação Salesianos destaca que “desde o início deste ano letivo ficou o alerta bem claro de que seria um ano decisivo, uma derradeira tentativa”, na medida em que, do ponto de vista financeiro, a Fundação “ultrapassou todos os limites”.

A decisão, que já foi comunicada aos professores e auxiliares, bem como aos pais e encarregados de educação, prende-se com o facto do Colégio ter entrado “numa espiral de despesa insustentável”, apesar de todos os esforços desenvolvidos para contrariar este desfecho.

O número cada vez mais baixo de novas inscrições, ano após ano, e o fim do contrato de associação que o colégio tivera com o Estado, foram determinantes para o encerramento deste estabelecimento de ensino.

Recorde-se que, em 2016, o Ministério da Educação, então liderado por Tiago Brandão Rodrigues, pôs fim à maioria dos contratos de associação que mantinha com inúmeros estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, ditando o encerramento de muitos colégios, de norte a sul do país.

“Tal como aconteceu em tantas escolas particulares do país, começou um período de luta pela sobrevivência´’, passando estes estabelecimentos de ensino “a depender das mensalidades dos pais e dos encarregados de educação”, esclarece a Fundação.

Para o próximo ano estavam previstos apenas 87 alunos, do 1.º ao 12.º anos.

Notícia completa na próxima edição do Jorna da Bairrada.