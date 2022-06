Dia Mundial da Criança assinalado em Anadia no próximo domingo

O Dia Mundial da Criança vai ser assinalado em Anadia, no próximo domingo, 5 de junho, a partir das 14h, no Parque Urbano de Anadia, com um conjunto de atividades dirigidas aos mais novos. A comemoração está inserida na Feira do Ambiente que decorre naquele espaço.

Pinturas faciais, gincana de bicicletas, insufláveis, Hora do Livro, palhaços, jogos tradicionais, atividades de sensibilização ambiental, construção de origamis, modelagem de balões, mascotes, ritmos kids, karts, são algumas das atividades que as crianças poderão desfrutar no Parque Urbano de Anadia.

O Dia Mundial da Criança (dia 1 de junho) celebra-se com o objetivo de sensibilizar para os direitos das crianças e para a necessidade de promover uma melhoria das condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento.