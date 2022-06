Eixo rodoviário Aveiro- Águeda com conclusão prevista para 2025

Nova via vai permitir reduzir custos de transporte, aumentar a segurança rodoviária, retirando veículos das áreas urbanas.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa presidiram, na tarde de ontem, dia dia 8 de junho, à sessão de assinatura do contrato de financiamento do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda que teve como palco o Centro de Artes de Águeda.

O investimento de 40 milhões de euros, financiado a cem por cento pelo PRR Portugal é, sem dúvida, uma obra há muito desejada por estas comunidades locais (Aveiro e Águeda) na medida em que a atual ligação entre estes dois municípios é, hoje, assegurada por três tratejos saturados, demorados e desajustados às necessidades atuais.

Este eixo rodoviário vai permitir colmatar uma enorme debilidade – missing link – entre os dois concelhos e terá um perfil de autoestrada, sem portagens, com duas vias em cada sentido e 14 quilómetros de extensão. Segundo foi revelado durante a apresentação do projeto, “vai permitir encurtar em cerca de 40% a extensão da via atualmente percorrida, mas também encurtar em cerca de 65% a duração da viagem que passar-se-á a fazer em cerca de 10 minutos”. A conclusão da empreitada deverá acontecer em 2025.

Acrescente-se que segundo o projeto, o eixo parte na Rotunda do Milénio, em Águeda, seguindo-se um primeiro nó em Travassô, depois o nó de Eirol (Aveiro), o nó de Eixo/Oliveirinha, o de São Bernardo com ligação à A17, culminando no Parque de Exposições de Aveiro.

