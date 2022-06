Fermentelos Fest regressou cheio de força

Festa continua até domingo próximo com várias atividades em torno do evento.

A edição de 2022 do Fermentelos Fest começou com casa cheia. A paragem forçada por causa da pandemia nos últimos dois anos não fez esquecer a importância deste cartão de visita e momento de convívio da população e visitantes, que mostraram avidez por este reencontro anual.

A festa das associações de Fermentelos, em colaboração com a Junta local e a Câmara de Águeda começou em grande na passada sexta-feira, com a tenda gigante a inundar-se de gente para o jantar num dos vários restaurantes das associações, para petiscar numa das tasquinhas ou, muito simplesmente, para assistir a um dos momentos musicais do programa de animação do evento.

O Fermentelos Fest levou àquela vila o presidente e o vice-presidente da Câmara de Águeda, respetivamentente Jorge Almeida e Edson Santos, para além do presidente da Assembleia Municipal, Filipe Almeida, e os vereadores Vasco Oliveira e Antero Almeida.

A edição de 2022 prolonga-se até domingo próximo. Saiba mais aqui ou na edição impressa de 2 de junho.