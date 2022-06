Festa da Criança atraiu 15 mil pessoas ao Espaço Inovação

Festa contou com 26 expositores, cinco tasquinhas, quatro restaurantes e 11 barraquinhas com variadíssimas ofertas.

A edição de 2022 da Festa da Criança de Oliveira do Bairro, que decorreu entre 27 e 29 de maio, atraiu cerca de 15 mil visitantes ao Espaço Inovação.

De acordo com o balanço efetuado por Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, entidade promotora do evento, esta iniciativa foi “muito bem acolhida pela população, residente e não residente no nosso concelho”. “Conseguimos, em 2022, aproximar-nos do número de visitantes verificado em 2019, na última edição realizada antes da pandemia, recebendo, ao longo dos três dias, pessoas de várias partes do país”, revelou o autarca.

A atuação da cantora Bárbara Bandeira, no segundo dia da Festa da Criança, foi um dos principais pontos de atração para o público juvenil, a que se juntaram outros espetáculos e atividades pensadas para bebés e crianças, como “Dr. Stime vai à escola”, “A Primavera e as Sensações” e o musical “Madagáscar”, num programa multidisciplinar e totalmente gratuito.

Uma das novidades desta edição de 2022 foi a realização, na manhã de domingo, dia 29, da “Rota das Emoções às Cores”, uma caminhada de consciencialização das diferentes emoções: medo, tristeza, raiva, calma e alegria. Após percorrerem um roteiro de 5 paragens temáticas, que incluíram uma cor, uma música e uma coreografia diferentes, as crianças puderam expressar livremente as suas emoções ao som de música e lançamento de pó colorido.

De referir que o Espaço Inovação contou ainda com 26 expositores, cinco tasquinhas, quatro restaurantes e 11 barraquinhas de comes e bebes, ateliês lúdicos e recreativos, experiências científicas e workshops, a que se juntaram, em permanência, insufláveis, carrosséis, kartódromo, jogos tradicionais e ainda salão de beleza para crianças, entre outras atrações.

Na inauguração, que contou com a presença da Diretora Regional da Educação do Centro, Cristina Oliveira, o presidente da Câmara frisou que a Festa da Criança “é um ícone da nossa região”. Já em jeito de balanço, acrescentou que “a Festa da Criança foi um enorme sucesso, quer pela qualidade do programa apresentado, como pela gratuitidade da entrada e de todas as atividades e atrações, que se traduziu no feedback bastante positivo que fomos recebendo, presencial ou através das redes sociais, pelas várias famílias que por cá passaram”.

Lília Ana Águas, vereadora da Cultura, não escondeu a satisfação face ao resultado obtido nesta edição de 2022, revelando que “a Festa da Criança de Oliveira do Bairro continua a assumir-se como uma marca importante do nosso concelho e da própria região, pelas suas características diferenciadoras”. A autarca bairradina deixou ainda uma palavra de agradecimento “aos colaboradores do Município que, a título voluntário, se juntaram a nós e trabalharam de forma incansável e brilhante e, sem os quais, nada disto seria possível, bem como a todas as associações que aderiram a esta iniciativa e que muito contribuíram para o sucesso do evento”.