Festas de S. Tomé (Mira) regressam com nova dinâmica empresarial

O certame, que decorre de 21 a 25 de julho no Jardim do Visconde, em Mira, já tem mais de 50 expositores inscritos.

As Festas de S. Tomé, em Mira, vão ter, neste regresso pós-pandemia, uma roupagem inovadora. “Temos um acordo com a Associação Empresarial de Mira [AEM] desde 2020, que a pandemia adiou para 2022. Queremos que as Festas de São Tomé tenham uma nova dinâmica empresarial, alavancando desta forma o nosso comércio, a nossa indústria, as nossas empresas”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida, na apresentação realizada esta sexta-feira.

O certame, que decorre de 21 a 25 de julho no Jardim do Visconde, vai ter dezenas de expositores comerciais e o número de presenças, confirma o autarca, já é surpreendente. “Já batemos o recorde, com mais de 50 empresas inscritas, sendo que as inscrições só fecham no dia 30”, revelou com entusiasmo Raul Almeida.

No que respeita à animação, as principais atrações serão Hi-Fi Energy Music (dia 21), Julinho KSD (dia 22), programa da RTP Aqui Portugal e Herman José com a Banda Filarmónica Ressurreição de Mira (dia 23), Diogo Piçarra (dia 24) e, no dia 25, feriado municipal, como é tradição, atuam as duas Filarmónicas do concelho, culminando com um espetáculo piro-musical e uma atuação final dos TV5.

Para além disso, haverá seis tasquinhas dinamizadas por associações locais, apresentação de dois livros, uma exposição de caretos e máscaras ibéricas, um espaço permanente para as crianças (S. Tomé Kids), torneios de futsal e pool, uma exposição de bicicletas antigas, entre outros motivos de interesse.

O orçamento das Festas de S. Tomé 2022 é de 150 mil euros e as entradas são gratuitas.