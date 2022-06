Joaquim Sousa (Saca Trilhos Anadia) sagra-se campeão europeu

O atleta do Saca Trilhos Anadia venceu, em Inglaterra, as duas etapas do circuito City Race Euro Tour 2022 em Orientação Pedestre.

No passado fim de semana realizaram-se, em Inglaterra, mais duas etapas do circuito City Race Euro Tour 2022 em Orientação Pedestre.

Joaquim Sousa, atleta do Saca Trilhos Anadia, esteve em grande ao vencer as duas etapas, sábado em Coventry e, no domingo, em Birmingham.

Este circuito é constituído por 8 etapas, (Lisboa, Leiria, Antuérpia, Basileia, Coventry, Birmingham, Estocolmo e Gdansk), sendo o vencedor encontrado no conjunto dos cinco melhores resultados.

Com estas duas vitórias, Joaquim Sousa conseguiu o título europeu no seu escalão quando ainda faltam realizar três etapas. Joaquim Sousa venceu as cinco etapas em que participou (Lisboa, Leiria, Antuérpia, Coventry, Birmingham), sagrando-se assim vencedor do escalão Veteranos +40 anos.