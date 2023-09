Orientação: Saca Trilhos Anadia é campeão nacional de sprint relay

O Saca Trilhos Anadia, em Veti, sagrou-se campeão nacional numa luta renhida com os seus mais diretos adversários.

O Saca Trilhos Anadia conquistou o primeiro título nacional coletivo de Orientação. Foi na 4.ª edição do Campeonato Nacional de Estafetas de Sprint da Federação Portuguesa de Orientação (FPO), numa organização do Clube Português de Orientação e Corrida, em parceria com o Município de Oeiras.

Esta vertente tem a particularidade de a prova ser de estafetas e compostas por dois elementos masculinos e dois elementos femininos.

No primeiro percurso, Paula Ferreira terminou em 4.º lugar; depois, Joaquim Sousa recuperou para o 3.º lugar e reduziu substancialmente as distâncias para os primeiros. Paulo Santos, na 3.ª estafeta, já conseguiu entregar em primeiro lugar a Emília Silveira, que manteve esse lugar, alcançando-se assim o título de campeões nacionais 2023.

Na classificação final, o Saca Trilhos Anadia fez o tempo de 1h10’23’’. O Ori Estarreja terminou no 2.º lugar e a ADN Sesimbra na 3.ª posição.