Luso: Clínica Balau reforça saúde, proximidade e oferta de serviços

Abriu portas no passado domingo, em Luso, a Clínica Balau, um novo espaço de saúde que prioriza a proximidade e a multidisciplinaridade em termos de serviços, assegurada por um corpo clínico de excelência. O espaço assenta mesmo “numa perspetiva consistente de proporcionar mais proximidade, mais cuidados e mais saúde”, como destaca Edite Balau, sócia do espaço.

Com um corpo clínico dotado de profissionais experientes e conceituados e com valências distintas, a Clínica Balau apresenta “uma equipa não só dinâmica, como também multidisciplinar que trabalha em sinergia”, diz aquela responsável, concluindo que se trata de “um espaço apreciável e cuidadosamente implementado que permite uma prestação de cuidados de saúde e de confiança a todos os seus pacientes”.

A nova clínica, que terá como diretor clínico o conhecido cirurgião Pedro Carvalho, faculta uma vasta oferta de especialidades médicas e de exames complementares de diagnóstico.

A farmacêutica Joana Balau, sócia da nova clínica, fala deste espaço como forma de “fornecer à população, aos nossos amigos, utentes, clientes um sistema de cuidados médicos de excelência que vão dar continuidade aos cuidados de saúde que desenvolvemos ao balcão”.

“Nós, família Balau, sentimos necessidade de dar mais e, nesse sentido, surgiu a Clínica Balau”, diz, justificando que “o panorama dos cuidados de saúde em Portugal não é colorido”. “Já dizia o nosso pai, José Balau, que «A vida é bela, não podemos dar cabo dela!»”.

Por sua vez, o diretor clínico não tem dúvidas de que “a população que se dirige à Clínica Balau tem mais esta possibilidade de, pela proximidade e agilização de acesso, ver as suas inquietudes mitigadas, no que se refere à saúde”.

Ao ser convidado para exercer o cargo de diretor clínico, Pedro Carvalho refere sentir-se “honrado”, e por tal “tentarei desempenhar o cargo com a dignidade que coloco na minha profissão”. “Não irei falar do empreendedorismo da família Balau e de toda a equipa que se reúne à sua volta por ser demasiado conhecida por todos”, refere.

Diogo Cabrita, um os médicos da nova clínica fala deste tipo de espaços que “são sempre uma janela para o bem estar, o menor mal ou o melhor aconchego possível”.

Lembrando que estamos no século em que não conhecemos a causa de 70% das doenças, o clínico aponta que nos posicionamos “no domínio de apaziguar sintomas, melhorar diagnósticos e tentar as melhores soluções terapêuticas cada vez menos invasivas”. “Não faremos milagres, nem inventaremos o que ainda não está inventado. Esperamos agradar o mais possível, com o saber que fomos acumulando da experiência”, conclui.

Especialidades

No âmbito da medicina convencional, a Clínica Balau conta com as especialidades de Cardiologia, cardiologia congénita e pediátrica (Marinho Silva), Cirurgia Geral (Pedro Carvalho), Cirurgia Vascular (Diogo Cabrita), Medicina Geral e Familiar (Joana Seabra), Pediatria (Sofia Costa e Crisbety Pinho). E brevemente as especialidades de Ginecologia/Obstetrícia, Neurologia, Dermatologia e Cirurgia Estética.

Na medicina não convencional, a Clínica dispõe de Acupunctura/Medicina Tradicional Chinesa (Luís Matos), Fisioterapia/Osteopatia (Miriam Fidalgo), Nutrição (Daniela Nunes), Podologia (Rúben Lameiras), Psicologia (Susana Silva) Terapia da Fala (Daniela Santos), Terapia Emocional Infantil (Elisa Lemos) e Terapia Energética (Carla Oliveira).