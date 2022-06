Mealhada vibra com regresso da Feira de Artesanato e Gastronomia ao coração da cidade

Até ao próximo domingo, certame reúne, no Jardim Municipal, dezenas de artesãos, tasquinhas, diversão e concertos.

Foi ao ritmo da escola de samba Batuque que, no passado sábado, se inaugurou a Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada. Durante nove dias, o coração da cidade abre portas e dinamiza-se o espaço público “como sempre defendemos, envolvendo desde os moradores aos comerciantes”, referiu o presidente da Câmara António Jorge Franco, desejando que estes “sejam dias de encontro entre as pessoas, a cultura, a gastronomia, a juventude e os munícipes”.

Neste novo formato da feira, a Câmara aposta “na proximidade com os munícipes, com as populações”. “Esta é uma das bandeiras da nossa política de ação autárquica”. Mas, alertou, “não conseguimos levar a cabo este trabalho sozinhos”, solicitando à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, presente na inauguração, que “nos apoie”.

O regresso deste género de certames é “importantíssimo para a região de Coimbra”, para mais quando ostenta o estatuto de Região Europeia da Gastronomia 2021/2022. Raul Almeida, vice-presidente da CIM Coimbra, de que a Mealhada faz parte, realçou que feiras como esta permitem “dinamizar o nosso território, divulgar os nossos produtos, gastronomia e tradições, e também ajudam ao desenvolvimento do tecido empresarial”.



