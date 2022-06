O. Bairro: Remodelação do Lar da Misericórdia “virá melhorar o bem-estar dos idosos”

Oliveira do Bairro

Foi durante “um ato singelo, mas de grande significado”, como diria a provedora Leontina Novo que a Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro assinou, na última segunda-feira, dia 6 de junho, a consignação da empreitada “Obras de remodelação e adaptação da ERPI da SCMCOB – Lar Lado B” à empresa Nível 20.

Uma cerimónia que decorreu na sede da instituição e que contou com a presença de Fernando Mendonça, diretor do Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, do autarca oliveirense, Duarte Novo, entre muitos outros convidados.

Na ocasião, a provedora recordou que depois de tantos anos “é chegado o momento tão esperado” da assinatura da consignação desta obra cujo projeto foi iniciado em 2017 mas que a pandemia não deixou avançar como era desejo da instituição. A obra, que ultrapassa um milhão de euros, tem um prazo de execução de 10 meses.

Ainda que candidatada ao Pares III, este avultado investimento “sofreu constrangimentos e, por duas vezes, esteve quase a ser indeferido”, recordou Leontina Novo, não deixando de explicar que a contestação e argumentos “que apresentámos foram aceites” pelo que, neste momento, a candidatura está em análise, ou seja, “não existe ainda a certeza quanto ao financiamento”.

Notícia completa na edição impressa ou digital