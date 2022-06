Piscina Municipal de Luso abre ao público no dia 15

A Piscina Municipal do Luso, situada junto ao Lago e ao Pavilhão Municipal, abre ao público, no dia 15 de junho, com o horário de funcionamento de terça a domingo, das 11h às 19h, encerrando à segunda-feira.

A lotação da piscina, este ano, é de 120 pessoas e o preço de admissão de 2,5 euros (a partir dos 12 anos), 1,5 euros (dos 6 aos 12 anos) e gratuito para menores de 6 anos.

As crianças até aos 12 anos têm de vir acompanhadas por um adulto e, no que se refere a grupos, serão admitidas, por dia, apenas 20 crianças provenientes de instituições e com marcação prévia para os e-mails desporto@cm-mealhada.pt / piscinaluso@cm-mealhada.pt.

De acordo com a autarquia mealhadense “não haverá senhas de saída da piscina, pelo que os visitantes devem precaver-se no sentido de levarem o que necessitam para o espaço, nomeadamente no que se refere a bens alimentares”. Entre as regras de funcionamento está a obrigatoriedade de passar o corpo pelos chuveiros antes de uma ida à piscina, o uso de calçado nos chuveiros exteriores, nas instalações sanitárias e nas áreas de circulação, não sendo permitido comer no relvado (somente na zona da esplanada), fumar e utilizar chapéus de sol, bolas, boias e demais acessórios aquáticos. Como em anteriores épocas de verão, o fecho da piscina está previsto para dia 15 de setembro.

A Piscina de Luso é um equipamento municipal (complementando as Piscinas Municipais da Mealhada) muito procurado no verão, quer por residentes no concelho, quer por turistas da vila termal. “Destacando-se pela beleza do meio ambiente onde está inserida, está dotada de uma boa acessibilidade, com condições excelentes para receber a população em geral e os turistas”, refere nota da autarquia.