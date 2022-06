Secretário de Estado da Economia na rota das duas rodas em Águeda

O secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, acompanhado da presidente da Agência Nacvional da Inovação (ANI), Joana Mendonça, do presidente do COMPETE, Nuno Mangas, e do presidente do IAPMEI, Francisco Sá, está de visita esta sexta-feira ao concelho de Águeda, ao cluster nacional dedicado à industria da bicicleta.

O governante iniciará a sua visita na empresa Miranda & Irmão, Lda., empresa especializada na produção de componentes para bicicletas, com uma forte vocação exportadora (cerca de 63% do seu volume de negócios). Seguir-se-á uma visita à empresa Triangle’s Cycling Equipments S.A., criada em março de 2015 com o objetivo de produzir, em Portugal, quadros em alumínio para bicicletas. Esta empresa exporta cerca de 98% do seu volume de negócios e caracteriza-se por ser umas das poucas empresas em solo europeu na sua área de atividade. Por fim, para encerrar a visita, o Secretário de Estado visitará a ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, e visitará, também, o LEA – Laboratório de Ensaios da ABIMOTA.

Refira-se que Portugal é o maior produtor de bicicletas da Europa e, com esta visita, o secretário de Estado da Economia e os organismos da área governativa da Economia e Mar, “procuram, em proximidade, com os agentes do setor, empresas e respetiva associação empresarial, estreitar a estratégia comum para a promoção desta indústria com forte perspetiva de crescimento”, diz nota do Governo.