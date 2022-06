Tapas & Papas promove gastronomia e artesanato de Cantanhede

O Tapas & Papas – XXI Feira de Gastronomia e Artesanato de Cantanhede está de regresso esta quinta-feira, 9 de junho, coincidindo com o arranque do Happy Street Jazz – Festival Internacional de Dixieland.

Organizado pela União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça, e com o Alto Patrocínio do Município de Cantanhede, o evento decorre no Largo Conselheiro Ferreira Freire e constitui uma excelente oportunidade para se desfrutarem os sabores e aromas da região, os petiscos que distinguem a rica tradição culinária da Bairrada e da Gândara, bem como as sempre muito apetecíveis tapas e o bom vinho do concelho de Cantanhede.

A par disso, o Tapas & Papas centra a atenção nos ofícios e mesteres que ainda temos o privilégio de ver mantidos e representados por diversos artesãos do nosso concelho, que dão a conhecer trabalhos em cerâmica, ferro, madeira, vime, couro, pintura, trabalhos decorativos e afins.

Do programa constam diversas atuações musicais e de dança, uma caminhada solidária em favor dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede e o Festival de Folclore Infantil.

Integra ainda o programa a XII Rota das Adegas, prova de BTT que tem início no Parque Verde.

A abertura do certame está marcado para as 18h e estará a cargo da banda Dixie, Jabardixie.

Entre as associações presentes no Tapas & Papas – XXI Feira de Gastronomia e Artesanato de Cantanhede estão o Agrupamento 382 Cantanhede do CNE, Associação de Pais e Encarregados de Educação do Centro Escolar de Cantanhede, Sporting Clube Povoense, Associação do Grupo Musical das Franciscas, Associação Recreativo Cultural da Varziela e Lions Clube de Cantanhede – Banco do Leite.

Para além do programa de animação musical e cultural diversificado, com música, dança, teatro, folclore, bandas filarmónicas, grupos emergentes e bandas Dixie, o Tapas & Papas conta com a presença de 18 artesãos e do ateliê de reciclagem “Uma lata por uma flor”.