UF Bustos Troviscal e Mamarrosa: Oposição força sessão para votar desagregação

Oliveira do Bairro

Os elementos da oposição na Assembleia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa conseguiram forçar, na passada segunda-feira, a marcação de uma sessão extraordinária para discussão e votação sobre a desagregação da União de Freguesias.

O pedido de convocação dos elementos do PSD, subscrito também pelos deputados do PS, ultrapassou o mínimo de um terço de assinaturas necessárias para avançar com este expediente.

Assim, na última sessão da Assembleia da União, na noite da passada segunda-feira, a oposição entregou o referido pedido, ao qual JB teve acesso, para a convocação de uma sessão extraordinária, com o objetivo de “aprovar a criação da Freguesia de Bustos, da Freguesia do Troviscal e da Freguesia da Mamarrosa através da desagregação da União das Freguesias, repondo-se os limites territoriais existentes à data da sua agregação” e “solicitar ao órgão executivo da Junta de Freguesia para que, no prazo máximo de 15 dias úteis, profira parecer obrigatório”.

