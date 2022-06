X-Tense, Vitão e Nena são as novas confirmações no cartaz do AgitÁgueda 2022

X-Tense (6 de julho), Vitão (15 de julho) e Nena (21 de julho) são as mais recentes confirmações da 15.ª edição do AgitÁgueda. Estes nomes juntam-se aos já anunciados Noble (10 de julho), Sara Correia (14 de julho), Luísa Sonza (22 de julho) e Maninho e Karetus (23 de julho).

De 2 a 24 de julho estão programadas várias iniciativas sociais, culturais, artísticas e desportivas, de caráter lúdico e recreativo, tornando o AgitÁgueda um dos eventos mais emblemáticos da região e dos mais acarinhados pelo público nacional e internacional.

Serão 23 dias de intensa programação com concertos, palco After-Hours com DJ’s, Arte Urbana, Feira de Artesanato, espetáculos de Video Mapping, o Carnaval Fora D’ Horas, o Colour Day, o Encontro de Estátuas Vivas, eventos desportivos, tasquinhas que mostrarão o melhor da gastronomia do concelho e o espaço Agitakids para os mais novos.

E, como sempre, não podia faltar a imagem de marca do AgitÁgueda, o “Umbrella Sky”, que cobre as ruas da cidade com milhares de chapéus-de-chuva coloridos e inúmeras instalações de arte urbana que as transformam em verdadeiras galerias de arte ao ar livre.

O cartaz musical do evento oferece uma programação de qualidade, dirigida a todos os públicos, e com entrada livre.