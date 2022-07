Ano letivo chega ao fim na Universidade Sénior da Curia

A Universidade Sénior da Curia (USC) encerrou, no passado dia 30 de junho, o ano letivo com um conjunto de ações, de onde se destaca a entrega de certificados a alunos e professores, e uma exposição de trabalhos.

A cerimónia de entrega dos certificados decorreu, no auditório do Curia Tecnoparque, tendo sido presidida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso.

Na ocasião, a edil anadiense deixou uma palavra de apreço e de agradecimento a todos os alunos que frequentam a USC, bem como aos professores que se disponibilizaram para dar o seu tempo a esta missão de cidadania. “A Universidade Sénior é, sobretudo, um espaço de partilha e de encontros, onde alunos, mas também os próprios professores aprendem e este é de facto o maior desígnio da formação ao longo da vida”, referiu ainda a autarca.

Do programa fez ainda parte uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos, ao longo do ano letivo, nas diversas áreas curriculares. No final teve lugar um lanche partilhado.

Recorde-se que a USC foi inaugurada em outubro de 2007 com o objetivo de proporcionar e dinamizar regularmente atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio preferencialmente para os maiores de 50 anos.

Funciona em horário laboral, de segunda a sexta-feira. As atividades educativas decorrem em regime não formal, sem fins de certificação nem controlo de faltas, tendo como única finalidade a formação ao longo da vida.