ARCOR participou em 37 provas no Campeonato Nacional de Regatas em Linha

A ARCOR participou, no passado fim de semana, no Campeonato Nacional de Regatas em Linha (Iniciados, Infantis e Cadetes), que se realizou no CAR de Montemor-o-Velho.

Foi uma das maiores comitivas da ARCOR, com a participação em 37 provas, o que traduz o enorme esforço e trabalho que a equipa técnica e corpos dirigentes têm vindo a fazer, quase triplicando o número de atletas inscritos pelo clube.

A equipa, ainda muito jovem, deu excelentes indicações para o futuro e coletivamente, a ARCOR está entre os 10 melhores clubes nacionais, fruto das muitas Finais A e B conseguidas.

Ficam aqui alguns dos resultados individuais mais significativos.

Em K1 Iniciado A Masculino1000m (Final B), Francisco Cardoso ficou em 7.º. Em C1 Infantil A Masculino 1000m (Final A), 5.º lugar para Afonso Faria. Em K1 Cadete Masculino 1000m (Final A), 7.º para Francisco Cadinha. Em C1 Cadete Masculino 1000m (Final B), 1.º lugar para Rodrigo Tavares.

Em K1 Iniciado A Feminino 500m (Final A), Ariana Sousa ficou em 5.º. Em K1 Iniciado B Feminino 500m (Final B) 4.º lugar para Matilde Morais.

Em K2 Iniciado Masculino 500m (Final B), em 8.º, Francisco Cardoso/ Erik Campos. Em C1 Cadete Masculino 500m (Final B), Rodrigo Tavares ficou em 2.º lugar.

Em K2 Infantil Feminino 500m (Final B), 5.º lugar para Luana Lau / Carolina Castro.

Em K1 Cadete Masculino 500m (Final B), 4.º lugar para Francisco Cadinha. Em C1 Cadete Feminino 500m (Final A), Marta Bizarro ficou em 7.º. Em K4 Cadete Masculino 500m (Final A), 4.º lugar para Francisco Cadinha/ Rodrigo Ferreira/ Gonçalo Tavares/ Filipe Sousa.

E em K1 Cadete Masculino 200m (Final B), 4.º para Rodrigo Ferreira.