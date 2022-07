Bebé abandonado num caixote de lixo da Mealhada acabou por morrer

Um bebé, recém-nascido, abandonado num caixote de lixo na Póvoa da Mealhada, acabou por perder a vida ao fim da tarde de ontem, segunda-feira, confirmou ao JB fonte dos Bombeiros Voluntários da Mealhada.

O alerta para os socorristas terá sido dado às 18h55, tendo sido acionados os Bombeiros da Mealhada e a VMER de Coimbra, que ainda tentou manobras de reanimação do bebé, mas sem sucesso.

O bebé foi deixado num caixote do lixo perto de uma conhecida instituição mealhadense com respostas sociais ao nível de creche e ATL.

Não se conhecem mais contornos do caso, mas segundo avança o Jornal de Notícias, citando fonte próxima do socorrro, o bebé teria apenas algumas horas de vida. “O parto terá sido durante o dia de hoje [segunda-feira]”, contou a fonte. “Estava envolto em sacos de plástico, no interior de um caixote de lixo”, acrescentou.

Segundo aquele periódico, terá sido a mãe que, quando deu entrada numa unidade hospitalar devido a uma hemorragia, acabou por indicar o local onde estaria a criança.

A GNR esteve no local, remetendo o caso para a Polícia Judiciária para investigação.