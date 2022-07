Feira de Barcouço (antiga Feira de Santa Luzia) retomada em agosto

A Feira de Barcouço – antigamente designada de Feira de Santa Luzia devido ao local onde se realizava – será retomada a 5 de agosto. A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara da Mealhada e pelo presidente da Junta de Freguesia de Barcouço após uma visita às obras de melhoria do recinto da feira.

Ao contrário do inicialmente previsto, a Feira de Barcouço não se realiza já dia 19 de julho, mas sim a 5 de agosto. A decisão foi tomada conjuntamente por António Jorge Franco e João Cidra Duarte, presidente da Câmara da Mealhada e da Junta de Barcouço, respetivamente, por considerarem não estar reunidas as condições de segurança devido ao facto da obra de melhoria do recinto – adaptação do campo de futebol a espaço de feira – não estar ainda totalmente concluída.

Tanto a Câmara Municipal como a Junta de Freguesia assumem o compromisso, para com a comunidade, de solucionar, com a maior brevidade possível, as situações a corrigir, de forma a que a feira se realize no dia 5 de agosto.

“O nosso desejo era poder realizar a feira já dia 19, mas temos que acautelar que realmente tudo está nas condições ideais”, explica João Cidra Duarte.

“Sabemos que esta situação causa alguns transtornos a toda a comunidade, mas temos que garantir a segurança de feirantes e população. É uma questão da qual não podemos prescindir”, sublinha António Jorge Franco.

A Feira de Barcouço, que se realizava em Santa Luzia, ao longo IC2, foi transferida para o campo de futebol de Barcouço em 2020, devido à necessidade de criar condições de funcionamento em contexto da pandemia. O novo recinto foi bem acolhido pela população e feirantes, o que motivou o lançamento de uma empreitada de beneficiação do local, que inclui a adequada pavimentação em betuminoso e a criação e reabilitação das infraestruturas a nível de águas, águas pluviais e rede de eletricidade. A feira acontece aos dias 5 e 19 de cada mês.