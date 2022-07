Homem detido por posse de armas proibidas em Oliveira do Bairro

A GNR, através do Posto Territorial de Oliveira do Bairro, deteve no passado dia 23 de julho,um homem de 28 anos por posse de armas proibidas, no concelho de Oliveira do Bairro.

De acordo com as autoridades, tudo aconteceu no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, quando os militares da GNR, ao abordarem o condutor da viatura, constataram que o mesmo estava na posse de uma arma branca, vulgarmente designada como faca de tipo “borboleta”. No seguimento das diligências policiais foi efetuada uma busca domiciliária, que permitiu apreender dez facas de vários modelos, uma soqueira e um carregador com três munições.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal judicial de Oliveira do Bairro.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, “quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no n.º 1 do Artigo 86.º do mesmo diploma, encontra-se a incorrer no crime de posse de arma proibida”.