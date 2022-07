Ílhavo: Festival Mareato começa amanhã e os jovens são os protagonistas

O Festival Mareato, no município de Ílhavo, começa amanhã, dia, 23 e prolonga-se até ao final do mês de julho. O evento promete dar à juventude nove dias com muitas atividades – desporto, música, cinema, ciência e muitas conversas – na Costa Nova, Praia da Barra, Jardim Oudinot e no Caminho do Praião.

A manhã de sábado convida os amantes da natureza à observação das aves (Birdwatching), no Parque de Merendas da Ria Sul, junto ao Caminho do Praião, na Gafanha do Carmo.

Ao final da tarde, pelas 19h, mais de mil atletas correm na “Corrida Popular da Costa Nova”. Na música, Los Luchos abrem o cartaz e apresentam-se no Navio-Museu Santo André, na Gafanha da Nazaré, às 22h.

No domingo, às 12h, 160 atletas fazem a “Travessia da Ria a Nado,” num percurso de 800 metros em água, entre o Largo da Bruxa e o Relvado Costa Nova. Mas, ao longo da tarde, no Largo da Farol da Barra, há uma Mostra de Associações Juvenis, Desportivas e Culturais e à noite, os Whitenoise feat Charles Lazer apresentam o álbum “Beyond the beats”, no Navio-Museu Santo André, às 22h.

Na segunda-feira, dia 25, a semana arranca no Cais Criativo para um dia repleto de atividades: “Diálogo Jovem”, que reunirá jovens num encontro de partilha, Boardgames, Graffiti, Hip-hop e Sunset no Cais. Os Vaskid fecham o dia com um concerto no Navio-Museu Santo André, às 22h.

Ao longo de uma semana, e sempre com entrada gratuita, o Mareato oferece concertos inéditos, sessões de cinema ao ar livre, conversas e workshops sobre temas que importam aos mais jovens, desportos náuticos e oportunidades únicas, como observar as estrelas numa noite de verão.

Os bilhetes gratuitos (limitado a 4 bilhetes por pessoa) para os concertos podem ser levantados na Casa Cultura Ílhavo, Fábrica Ideias Gafanha da Nazaré, Museu Marítimo de Ílhavo e Navio-Museu Santo André.