Mealhada: “231 FEST” terá autocarro gratuito para os jovens

Câmara disponibiliza um autocarro para jovens que vai percorrer as diversas freguesias do concelho, entre as 3h e as 6h.

O festival “231 FEST”, que se realiza já no próximo fim de semana (22 e 23 de julho), na Quinta do Murtal (Mealhada), vai ter um autocarro gratuito entre as 3h e as 6h a circular pelo concelho da Mealhada. O objetivo é facultar um meio de transporte de regresso a casa aos jovens. O festival, que tem como cabeças de cartaz Putzgrilla, Andy Scotch e LON3R JOHNY, conta com inúmeras atividades desde os concursos de talentos a masterclass ou street art.

Para que o regresso não seja uma dor de cabeça para jovens e pais, a Câmara Municipal da Mealhada vai disponibilizar um autocarro que vai percorrer as diversas freguesias do concelho, entre as 3h e as 6h, com dois horários de saída, o que permite aos jovens optar pelo horário de mais cedo ou mais tardio.

O festival “231 Fest”, de entrada gratuita, pretende, verdadeiramente, tornar-se a “casa” dos jovens nestes dois dias e tem, por isso, um programa alargado de atividades que vão desde a masterclass de Hip Hop, pela embaixadora da juventude, Bárbara Duarte, a desafios de street art, touro mecânico ou ao “Show off your talent”, que convida os jovens a mostrar o seu talento.

A música é a grande atração deste festival. No dia 22, sexta-feira, o cabeça de cartaz é PUTZGRILLA, atuando também os DJs PH, Rheitor, Braulio e João Maçãs.

No dia 23, sábado, o destaque vai para LON3R JOHNY e Andy Scotch, este último embaixador da Juventude 231, com atuações dos DJs Quântico, Rupture, Moniz, DJS White Beatz e Alfa Project DJS.

Horário Autocarro 231 Fest

(o autocarro da autarquia por questões legais não pode transportar jovens abaixo dos 16)

Quinta do Murtal – Antes e Ventosa do Bairro – 3h / 4h20

Quinta do Murtal – Luso – 3h20 / 4h40

Quinta do Murtal – Pampilhosa e Vacariça – 3h40m /5h

Quinta do Murtal – Casal Comba e Barcouço – 4h /5h20m

Programa 231 FEST

Sexta / 22 julho

19h-5h Abertura do Festival

20h30 Dj PH / Dj Rheitor

00h PUTZGRILLA

1h30-5h Dj Braulio / Dj João Maçãs

Sábado / 23 julho

14h – Abertura do Festival

15h30 – Prova de Orientação Adaptada

16h -Show Off Your Talent

17h30 Masterclass Hip Hop – Bárbara Duarte

19h Dj Rupture / DJ Moniz

22h – Quântico

22h30 – Andy Scotch

00h – LON3R JOHNY

1h30 – 5h DJS White Beatz /Alfa Project DJS

Programa de Atividades 231 Fest

Street Art / 23 de julho

Todos podem participar. Os três melhores desenhos serão fotografados e publicados no Instagram da Zona 231 de modo que o público escolha quem merece o 1.º, 2.º e 3.º lugar, de acordo com o número de likes. (Os vencedores serão anunciados no final dessa mesma noite)

Masterclass Hip Hop / 23 de julho

Dada pela embaixadora da juventude, Bárbara Duarte, é aberta a todo o público.

Durante esta aula, os/as vencedores/as do concurso de TikTok poderão dançar o hino da juventude, em conjunto com a coreógrafa.

Concurso TikTok:

Até dia 20, realizar um TikTok com a música “O Plano É Vida Boa” do autor Andy Scotch (embaixador da juventude) e com a devida coreografia idealizada pela coreógrafa Bárbara Duarte (embaixadora da juventude). Para validação da participação é necessário seguir a zona 231 no TikTok, publicar o TikTok na conta própria, colocar os hashtags #fy #Zona231 e enviar o TikTok por mensagem privada para a conta da Zona 231;

Os prémios são: 1.º (kit 231), 2.º (sweat 231) e 3.º (t-shirt 231). Os/as vencedores/as serão estabelecidos pelo maior número de visualizações/gostos. Os/as vencedores/as terão ainda a possibilidade de subir a palco durante a masterclass de hip hop, dia 23 de julho, no 231 Fest e presentear o público com a coreografia.

Podem participar até dia 20 julho, sendo o resultado anunciado a 21 de julho.

Show Off Your Talent / 23 de julho

Momento aberto a todas as pessoas dedicado ao talento em qualquer vertente (dança, canto, magia, etc.). Com a duração de 5 a 15 minutos e inscrição obrigatória (link disponível na bio do Instagram da Zona 231)

Videoclipe

O videoclipe do hino da juventude da Mealhada (“O Plano É Vida Boa” do autor Andy Scotch) será gravado dias 23 e 25 de julho;

Dia 23 será no festival da juventude e, dia 25 será na Piscina Municipal do Luso.

Para a participação é necessário assinar uma declaração e levar a t-shirt 231.

Touro mecânico

Touro mecânico grátis. Para andar é necessário, no local, seguir as contas do Instagram e TikTok da Zona 231, após isso poderão usufruir do touro quantas vezes quiserem.