Mercado da Praia de Mira já reabriu ao público

Requalificação e modernização do Mercado da Praia de Mira ascende a cerca de 350 mil euros.

Depois de estar encerrado cerca de dois anos para a realização de obras de requalificação, o Mercado da Praia de Mira reabriu ao público, na passada quinta-feira.

Uma abertura provisória na medida em que o mercado vai funcionar até ao dia 18 de setembro com os produtos que já estiveram no ano anterior, tais como flores, fruta, legumes, padaria, talho, charcutaria e peixaria.

“Foi um percurso longo e desgastante, mas conseguimos alcançar o nosso primeiro objetivo nesta empreitada… abrir o mercado ao público nesta época balnear”, revelou o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

“Assumimos que houve sucessivos atrasos na obra, não imputáveis ao município, mas sim ao empreiteiro. Procurámos sempre levar esta empreitada a bom porto e sem recorrer à via judicial, de forma a conseguir abrir o mercado neste verão, caso contrário, certamente que, hoje, não estaríamos a reabrir esta infraestrutura municipal”, realçou o autarca mirense.

A reabertura surge, assim, após diversas diligências e reuniões por forma a definir alguns acordos entre as duas partes que permitiram a reabertura do mercado neste período.

“O nosso primeiro objetivo foi garantir as condições para que fosse possível o funcionamento do mercado na época balnear, num período de maior afluência de público. Não são as condições que queríamos apresentar, mas é importante o mercado funcionar já neste verão”, reforçou Raul Almeida.

Após esta abertura provisória, o Município de Mira vai, a partir de meados de setembro, avançar para a conclusão dos trabalhos que faltam da empreitada e corrigir alguns defeitos que foram detetados aquando da vistoria de entrega provisória da obra.

A empreitada de requalificação e modernização do Mercado da Praia de Mira é uma intervenção que ascende a cerca de 350 mil euros, e que é cofinanciada pelos programas comunitários do MAR2020 e do PDR2020.