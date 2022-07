Município de Oliveira do Bairro organiza corrida “Trilhos da Natureza”

A iniciativa acontece em agosto, integrada nas comemorações do 19.º aniversário da elevação de Oliveira do Bairro a cidade.

O Município de Oliveira do Bairro vai organizar a corrida “Oliveira do Bairro / Trilhos da Natureza”. Inicialmente programada para 15 de maio, a prova foi adiada para 27 de agosto, e passa a integrar as Comemorações do 19.º aniversário da Elevação de Oliveira do Bairro a Cidade.

Para Susana Martins, Vereadora do Desporto e Juventude a organização desta prova resulta da “nossa aposta de, promovendo a prática desportiva, mostrar o que de melhor temos da natureza do nosso concelho. Estabelecendo distâncias de prova diferentes, conseguimos atrair diferentes corredores ao nosso concelho. É natural que as equipas organizadas de corredores venham a competir com aqueles que vêm participar individualmente, tornando o evento mais integrado”.

.Numa organização do Município de Oliveira do Bairro, a primeira edição da prova “Oliveira do Bairro / Trilho da Natureza resulta de uma parceria com a Adr4 Estações. Este evento desportivo leva os participantes a percorrerem trilhos em terrenos mistos nas margens do Rio Cértima, em três distâncias com cerca de 25km, 15km e 10km, com percursos que serão divulgados oportunamente. Ainda segundo a vereadora “as margens do Rio Cértima vão levar-nos ao verde dos arrozais, com passagem no Parque dos Pinheiros Mansos e sobre o olhar das cegonhas brancas percorreremos a Rota das Cegonhas.”

A partida e chegada das diferentes distâncias terão lugar junto à Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, no dia 27 de agosto, às 16h30.

A participação nas provas está sujeita a inscrição prévia no site www.oliveiradobairrotrilhosnanatureza.wordpress.com e decorre até ao dia 15 de agosto em 2 fases ainda em vigor: uma até 27 de julho e outra entre 28 de julho até 15 de agosto.