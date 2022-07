“Qualidade de Ouro” içada nas praias fluviais e piscina natural do concelho de Cantanhede

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, içou as bandeiras de “Qualidade de Ouro 2022” nas praias fluviais dos Olhos da Fervença, na freguesia de Cadima, e das Sete Fontes, na freguesia de Ourentã, e na piscina natural de Ançã,

Estes três planos de água viram de novo reconhecido este estatuto, atribuído pela Quercus, pela observância dos mais elevados padrões exigidos na avaliação das zonas balneares.

Acompanhada do vice-presidente do Município, Pedro Cardoso, e dos presidentes de Junta nas praias das respetivas freguesias, Helena Teodósio congratulou-se com o facto destes locais apresentarem água excelente nas quatro últimas épocas balneares (2017 a 2020).

“Estas distinções pressupõem o cumprimento de parâmetros de análise rigorosos, o que por si só é um selo de garantia para quem frequenta as nossas praias”, refere a autarca, adiantando que também do ponto de vista turístico, o estatuto “Qualidade de Ouro” é “uma mais-valia”.

Helena Teodósio relembra que além destes locais, também as praias marítimas da Tocha e Palheirão voltaram a ser distinguidas este ano pela Quercus, sinal da qualidade ambiental, segurança e bem-estar que apresentam.

A praia dos Olhos da Fervença acentua o estatuto de exceção que lhe é conferido pelas nascentes, os famosos “olhos de água” com particularidades invulgares e únicas, e muito bem integradas numa zona natural de eleição que todos os anos atrai uma significativa afluência de visitantes.

Já a praia fluvial das Sete Fontes é alimentada pelos caudais das nascentes que lhe dão o nome e está integrada num parque com várias estruturas de apoio, designadamente um parque infantil, um pequeno circuito de manutenção, uma zona de merendas e casas de banho públicas.

A piscina natural de Ançã, situada bem no centro da vila histórica e alimentada pelo fresco caudal da Fonte de Ançã, é um espaço aprazível que combina na perfeição os patrimónios natural e histórico. Tal como as praias fluviais, conta com nadadores-salvadores na época balnear.