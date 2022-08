Águeda: Homem perde a vida a limpar um poço em Macinhata do Vouga (retificação)

Foto: Imagem de arquivo

Dois homens, de 40 e 64 anos, entraram em paragem cardiorrespiratória, por inalação de gases, quando procediam à limpeza de um poço no lugar da Alombada, freguesia de Macinhata do Vouga (concelho de Águeda). As vítimas foram alvo de manobras de reanimação no local, e seguiram de ambulância para o Hospital de Aveiro, acabando o homem de 40 anos por não resistir.

O alerta para os Bombeiros foi dado perto do meio-dia, tendo sido mobilizados para o local 19 operacionais e oito viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.

Segundo JB conseguiu apurar, o homem de 64 anos terá ficado asfixiado por gases quando realizava trabalhos de limpeza no interior de um poço de água, levando a outra vítima a descer para o tentar socorrer, acabando por entrar também em paragem cardiorrespiratória.

De acordo com o jornal Soberania do Povo, a vítima mortal é Bruno Almeida, de 40 anos, natural de Valongo do Vouga e residente em Águeda, conhecido desportista local, que obteve diversos troféus regionais em BTT, casado com Tânia Neves, também praticante da modalidade; o homem de 64 anos, que se encontra em estado considerado muito grave, é Natálio Dias, de 64 anos, da Alombada.