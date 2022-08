Cafetaria da Alameda da Mealhada vai novamente a concurso

A Cafetaria da Alameda Cidade de Coimbra, na Mealhada, vai novamente ser objeto de concurso público de exploração após a resolução do contrato existente com a empresa vencedora do concurso anterior, que nunca chegou a abrir o estabelecimento.

A Cafetaria da Alameda, uma infraestrutura situada junto ao Cineteatro Messias, vai ser objeto de novo concurso público para atribuição do direito de exploração. A Câmara Municipal da Mealhada vai tomar posse administrativa do edifício e abrir a possibilidade da sua exploração “o mais rapidamente possível”, depois da decisão favorável do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que não deu provimento à providência cautelar interposta pela empresa que contesta a resolução do contrato por parte da Câmara Municipal da Mealhada.

Recorde-se que a empresa havia ganho o concurso público lançado em agosto de 2020, o contrato foi firmado em abril de 2021, mas a empresa nunca chegou a abrir o estabelecimento ou a pagar qualquer valor de prestação mensal ao Município.

Por deliberação de 27 de junho de 2022, a Câmara Municipal resolveu o contrato por incumprimento da empresa adjudicatária, consubstanciado no retardamento injustificado da abertura da Cafetaria ao público.