Câmara de Águeda disponibiliza apartamentos a sete famílias refugiadas da Ucrânia

A Câmara Municipal de Águeda assinou, numa sessão simbólica e informal, na semana passada, o contrato de subarrendamento com sete famílias refugiadas ucranianas, que vão beneficiar de um regime especial para residência temporário, na sequência de um acordo entre o Município e o IHRU, IP, que permitiu a disponibilização de sete apartamentos em Aguada de Cima.



Esta é uma das medidas implementadas pelo Município, que tem adotado “uma política de concertação com os diferentes organismos nacionais e com a rede de solidariedade social do concelho”, no sentido de encontrar soluções para assegurar as melhores e mais adequadas respostas para o devido acolhimento e integração dos refugiados.



“Estamos, naturalmente, solidários com o povo ucraniano”, começou por dizer Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, perante as famílias que vão receber estes apartamentos, salientando que a solidariedade dos aguedenses se manifestou, desde a primeira hora, com “o processo de ajuda humanitária, numa ação realizada em concertação com a Associação dos Ucranianos em Portugal e outras instituições locais de solidariedade social”.

