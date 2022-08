Caminhada Solidária pelos Bombeiros de Oliveira do Bairro já tem data

Integrada no programa do Município, Mix&Move, a caminhada realiza-se no dia 17 de setembro. Veja aqui como fazer a sua inscrição.

A Caminhada Solidária a favor dos Bombeiros de Oliveira do Bairro está de regresso. Integrada no programa do Município, Mix&Move, a caminhada realiza-se no dia 17 de setembro, com início marcado para as 19h30.

Será a 6.ª Caminhada Solidária, tendo como principal objetivo a angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, com um donativo a partir de 4 “balões”, entregue aos bombeiros no ato do levantamento do kit.

Inscrições aqui até 11 de setembro, com oferta de kit com t-shirt exclusiva do evento.

O levantamento do kit é feito no próprio dia 17, das 9h30 às 18h30, na Av. Abílio Pereira Pinto, junto à Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro.

Serão 5 km a caminhar e a dançar na companhia de muita luz, música e momentos únicos. Os participantes podem ir disfarçados com roupas originais, acessórios, pinturas, etc.. No final do percurso, a festa continua (programa ainda por revelar).