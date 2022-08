Coldplay com concerto duplo no Estádio Cidade de Coimbra em maio de 2023

Parece certa a presença dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra em maio de 2023. A banda britânica terá sido contratada pela promotora Everything is New para um concerto, mas está a ser agendada nova atuação para o dia seguinte, naquele mesmo palco.

Os rumores que circulam nas redes socias desde 17 de agosto , com base no videoclipe do single “Humankind”, que inclui imagens de diversas cidades europeias, incluindo Coimbra, parecem agora ganhar veracidade (ver foto).

As imagens daquele vídeo retratam as cidades da Europa para aquilo que parece ser a próxima digressão europeia daquela super banda.

Os Coldplay também vão atuar em Barcelona (Espanha), em Milão (Itália), em Manchester e Cardiff (Reino Unido), entre outras.

Entretanto, entre outras notícias sobre o assunto, a SIC aponta que a banda inglesa atuará no Estádio Cidade de Coimbra a 17 e 19 de maio de 2023, frisando que a promotora ainda não comentou a notícia, ao passo que a Câmara de Coimbra terá dito à televisão de Paço de Arcos não ter nada a adiantar sobre o assunto.

O último concerto da banda de Chris Martin em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.

Veja o video “Humankind”: