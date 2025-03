231 Fest, da Mealhada, celebra os jovens talentos locais

A quarta edição do 231 Fest – Festival da Juventude da Mealhada, que acontece a 2 e 3 de maio, na Quinta do Murtal, tem como cabeças de cartaz Lon3r Johny, Dillaz, VSP AST e DJ Shannon Booth. “O cartaz não fica rigorosamente nada atrás dos anos anteriores”, afirmou o vereador da juventude Hugo Alves Silva, na apresentação do evento, que teve lugar hoje no Espaço Inovação da Mealhada, sem deixar de referir que este é um festival “produzido pelo concelho e, especialmente, por jovens”.

Este ano não é exceção e o 231 Fest volta a apostar na divulgação de novos talentos, especialmente locais e de concelhos vizinhos, que “sobem ao palco para mostrarem o seu talento”. “É convosco que o espetáculo acontece e, quando chegarem aos grandes palcos, recordarem este momento”, referiu o vereador da juventude.

O vereador Ricardo Santos, também presente, reconheceu o “trabalho árduo e intenso, feito por gosto” que a organização e voluntários do festival têm feito, mencionando o facto de este ser um “palco de lançamento para grandes artistas”. “Tenho a certeza que vai ser um grande festival e melhor do que o do ano passado, pois é esse o nosso apanágio. De jovens e para jovens, mas não só, o festival realiza-se num espaço bonito e colorido, que nos vai receber de braços abertos”, rematou.

No primeiro dia, 2 de maio, sobem ao palco os cabeças de cartaz Lon3r Johny e VSP AST, mas também os talentos locais Sinker, P7, CLXRO, DJ Rupture & DWH e DJ Nunna. No segundo dia, 3 de maio, os artistas principais são Dillaz e DJ Shannon Booth, aos quais se juntam Synapse The Band, André Sapage, MOURA, Henriquee e DJ Gonçalo Vaz, jovens da Mealhada e concelhos vizinhos.

Os bilhetes estão à venda na Ticketline, sendo que sofrerão um aumento gradual do preço à medida que se aproxima o festival. De 14 a 31 de março, o bilhete diário tem um preço de 4€ e o geral de 6€; de 1 de abril a 1 de maio, o bilhete diário custa 6€ e o geral 9€, sendo que, nos dias 2 e 3 de maio, custam 10€ e 15€, respetivamente. Apesar da bilheteira online, haverá bilheteira presencial, à entrada do evento.

“O 231 Fest é muito especial porque nos permite dar palco aos jovens talentos. Dá-nos uma satisfação enorme perceber que conseguimos espaço para os nossos jovens, mas também para os jovens de outras partes do país”, sublinha Hugo Silva, adiantando que o orçamento do festival ronda os 80 mil euros. “O objetivo não são números, mas sim os jovens e os seus gostos. Também defendemos que a cultura deve ser paga, portanto, os jovens artistas serão pagos”.

“Temos a noção de que os jovens olham para o 231 Fest com um carinho muito grande e como uma oportunidade que pode ajudar a concretizar os seus sonhos artísticos. Esta possibilidade de fazer diferente transforma-o num verdadeiro ponto de encontro seguro para milhares de jovens, que aqui veem espetáculos de artistas nacionais e espetáculos dos amigos que querem ver a singrar no mundo do espetáculo. Adoramos produzir este festival com os jovens a participar em todo o processo”, acrescentou o vereador da juventude, revelando que, nesta edição tem já cerca de 40 voluntários.

VSP AST, jovem cantor de Coimbra, sublinhou o “espírito diferente” do festival, assim como a ligação entre a organização. “É super interessante todo este ambiente. O festival é feito por jovens e é para os jovens que vamos trabalhar para fazer a melhor festa do ano”, afirmou, revelando que fará a sua primeira apresentação do novo EP, “Putos fixes não dormem”, no 231 Fest. Também os jovens artistas reconheceram a oportunidade única de pisar um palco com as dimensões do 231 Fest, que servirá como ponte para outros palcos.

O Festival, que se realiza na Quinta do Murtal, um espaço verde junto ao centro da Mealhada, terá uma tenda palco, de forma a garantir a sua realização mesmo com condições meteorológicas menos favoráveis. Esta, será maior que a do ano passado e ainda haverá uma tenda dedicada à street food. As portas abrem às 21h e encerram às 4h30.