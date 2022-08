Dia da Juventude assinalado hoje em Cantanhede

O Município de Cantanhede assinala hoje, dia 5 de agosto, entre as 17h30 e as 19h, o “Dia da Juventude” que será marcado com a realização de um mercado informativo informal destinado aos jovens com idades entre os 14 e 30 anos.

O evento abordará diversas áreas, designadamente a educação, cultura, desporto, entre outras, aproveitando a ocasião para divulgar junto dos jovens os vários programas e respostas que existem a nível local, nacional e internacional (programas de estágios, intercâmbios, festivais, oportunidades, etc.).

No âmbito da intervenção da autarquia na área da juventude, a ação que irá decorrer no Mercado Municipal tem como objetivo “promover uma participação ativa dos jovens, proporcionando a possibilidade de conhecerem um pouco melhor a autarquia, a cidade e a região onde residem”, refere a autarquia de Cantanhede.

Numa iniciativa que se prevê bastante participada, a Câmara Municipal pretende ainda “desencadear um processo de reflexão sobre o futuro da juventude e promover a sua participação ativa na construção do futuro de Cantanhede, de Portugal e do Mundo”.

O município acrescenta que “depois das grandes dificuldades que os jovens viveram durante a pandemia de Covid-19, a Câmara Municipal procura, assim, colocar em evidência as oportunidades formativas e culturais locais e regionais, de forma a implementar cidadania ativa, consciente, informada e responsável na sociedade”.

Após a realização desta atividade, todos os participantes são convidados a visitar e desfrutar da Expofacic.