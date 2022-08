Fardos de palha ganham mais emoções em Oliveira do Bairro (c/fotos)

Este ano há mais “Emoções aos Fardos”. Veja as novidades.

Oliveira do Bairro

O projeto “Emoções aos Fardos”, da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, ganhou novos reforços para este ano.

A iniciativa, que no ano passado surpreendeu os visitantes da Rota das Cegonhas, com os criativos ‘smiles’ gravados em fardos circulares de palha, trouxe este ano mais cor e mais personagens àquele percuso pela natureza, ladeado pelo Rio Cértima e pelos arrozais, por entre cegonhas e garças.

Os ‘smiles’ do ano passado voltaram mas trouxeram amigos, desde uma lagarta gigante – mas simpática -, um porco, um coelho, uma vaca ou um gato… e muito mais.

Na duas entradas para este percurso pedonal podemos encontrar um bonito casal de agricultores, ele a norte a tentar segurar a lagarta e os conhecidos Angry Birds… e a menina a sul, a dar as boas vindas a quem entra no percurso na Murta ou a despedir-se de quem o fez em sentido contrário.

Todos, certamente, vão fazer as delícias dos caminhantes e das suas redes sociais.

A Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro apela, no entanto, que tendo em vista uma maior durabilidade e consistência dos fardos, pede “o máximo cuidado no seu manuseio não sendo permitido que se sentem ou rebolem os mesmos”.