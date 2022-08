Feira de Artesanato e Gastronomia regressa à Vacariça

Feira com tasquinhas de 2 a 4 de setembro, de regresso ao recinto da Feira do Travasso.

Começa esta sexta-feira, dia 2 de setembro, a Feira de Artesanato e Gastronomia da Freguesia de Vacariça.

A iniciativa decorre até domingo, dia 4, no recinto da Feira do Travasso.

A inauguração está prevista para as 19h do dia 2, com atuação da banda HM Duo a partir das 22h.

No sábado, 3 de setembro, a animação estará a cargo do da banda Yankees, também às 22h.

No último dia do certame, domingo, há animação ao longo do dia com os gaiteiros “Katembas”, fechando a festa, a partir das 22h, o artista Pedro Batalha e bailarinas.

Nos três dias dafeira haverá insufláveis, realizando-se em simultâneo mais uma edição do Mercadinho da Vacariça, para além de mostra de artesanato e tasquinhas de gastronomia a cargo das associações.