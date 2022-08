“Feira do Pão e do Mel” promove produtos endógenos no Luso

Começa amanhã, sexta-feira, dia 12, na estância termal do Luso, mais uma edição da “Feira do Pão e do Mel”. O certame prolonga-se até segunda-feira, dia 15 de agosto, no Mercado e Alameda do Casino do Luso.

Numa organização da Associação de Apicultores do Litoral Centro, o evento integra o programa de animação do Luso “Verão em festa” e inclui expositores destes dois produtos endógenos, tasquinhas e muita animação.

Este certame conta ainda com o apoio da Câmara Municipal da Mealhada e da Junta de Freguesia local.

Programa

Sexta-feira, dia 12 de agosto l Mercado do Luso

21h30 l Xaranga Popular

22h30 l Duo HM

Sábado, doa 13 de agosto l Mercado do Luso

21h30 l Rodrigo Maurício

22h l Fonte da Pipa

Domingo, dia 14 de agosto l Mercado do Luso

18h l Francisco Saldanha

22h l José Carlos Zenha

Segunda-feira, dia 15 de agosto l Alameda do Casino

18h l Filarmónica do Luso

22h l Pedro & Leonor