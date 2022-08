Feira semanal de Águeda condicionada devido a obras

Com a instalação do mercado provisório, que irá substituir o mercado municipal durante as obras, e com a colocação do estaleiro, o espaço para a realização da Feira Semanal ficou reduzido.

Não obstante, o Município decidiu manter a Feira Semanal, pese embora de forma mais limitada, tendo em conta a sua elevada importância no abastecimento de bens essenciais e vai continuar a realizar-se todos os sábados de manhã.

Para garantir o funcionamento da feira, não serão atribuídos novos lugares de venda nem autorizados aumentos da área ocupada até à conclusão das obras no Mercado e apenas serão disponibilizados lugares aos feirantes com o pagamento das taxas de ocupação do terrado em dia (até 29 de julho passado).

Dada a necessidade de gestão do espaço existente, a ocupação dos lugares disponíveis será feita em função dos seguintes critérios e pela seguinte ordem: 1.º, antiguidade do exercício da atividade na Feira Municipal de Águeda; 2.º, sede social no concelho de Águeda; e 3.º, venda de produtos de caráter agrícola e essencial.