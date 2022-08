Festival Dunas de São Jacinto arranca esta sexta-feira

“Dunas Summer Bay” abre, esta sexta-feira, a 6.ª edição do Festival Dunas de São Jacinto, um evento promovido pela Câmara Municipal de Aveiro, que se prolonga até domingo, com um conjunto variado de atividades gratuitas nesta praia situada entre Ria e o Mar.

No primeiro dia, pelas 22h, Noble terá a honra de inaugurar o Palco Dunas, onde terminará o dia com o Dj No Maka a dar música à noite de verão de São Jacinto, a ter início às 23h45. Mas antes há “Dunas Summer Bay”, às 23h15, na baía de São Jacinto e onde a música e a pirotecnia se fundirão, num espetáculo de cor e luz.

No sábado será a vez dos Expensive Soul presentearem o público com os seus maiores êxitos, também pelas 22h. No domingo, os Santamaria encerram a edição 2022 do Festival Dunas de São Jacinto, com concerto marcado para as 18h30.

Dj Ricardo Beja no Palco Ondas enquanto que Freddy Strings animam as ruas

O dia um do Festival ficará ainda marcado pela animação de rua a partir das 18h30, protagonizada pelo grupo musical Freddy Strings. Tratam-se de três músicos: voz e guitarra, saxofone e percussão, que trazem uma forma diferente e descontraído à música, sem estilos específicos.

À mesma hora, no Palco Ondas, em plena Praia de São Jacinto, é o Dj Ricardo Beja que vai abrir os “Sunsets Ondulados” do Festival. Durante duas horas, o artista vai proporcionar um por do sol único, ao som de muitos dos melhores hits do momento.

No aquecimento para o fim de tarde de música, o Ginásio Knock Out vai subir ao Palco Ondas para uma aula de body balance.

Desporto, Ambiente e Música nos três dias

O programa do festival contempla também atividades de caracter desportivo, ambiental e musical, sendo que algumas delas se vão desenvolver nos três dias, com destaque para as atividades da Associação Patrulheiros em toda a localidade de São Jacinto e que visa sensibilizar os festivaleiros para a criação de hábitos de vida e deslocação sustentáveis.

As aulas de surf, de stand up paddle (SUP), canoagem e vela, organizadas pela Estação Naútica de Aveiro, o “Eco-Táxi”, o voleibol de praia ou animações performativas na Avenida Marginal, como a pintura de um mural, protagonizado pela artista Zooter, são algumas das principais propostas para os três dias de festival.

Os valores ambientais são outra das apostas deste evento, sendo que neste primeiro dia de Festival será possível aos mais novos participarem nas atividades de educação ambiental, que se vão desenrolar na Praia de São Jacinto e que fazem parte do Programa Bandeira Azul 2022, a que se junta a “Hora do Conto: As Sobras Mágicas”, uma produção da VEOLIA.

A Caminhada pelos Trilhos da Reserva das Dunas de São Jacinto realiza-se também nos três dias, às 9h e às 17h.

“Ferryboat” dedicado e travessias a metade do preço

A Câmara de Aveiro, em estreita parceria com a AveiroBus e com o patrocínio do Grupo ETE, disponibilizam, nos dias do evento, 26, 27 e 28 de agosto, um circuito especial de travessias com a redução do preço dos bilhetes em 50%, para os festivaleiros que se deslocarem a pé, de bicicleta ou de autocarro (linha 13), facilitando desta forma as acessibilidades a São Jacinto, e a participação da população na 6.ª edição do “Festival Dunas”.

Durante os três dias, o transporte fluvial assegurará a travessia do Forte da Barra para São Jacinto, com horários especiais durante todo o dia, destacando-se os horários alargados de regresso ao Forte da Barra às 23h45 e às 00h30.