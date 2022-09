Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada no Luso este fim de semana

Meajazz ruma ao Luso este ano com várias propostas de jazz, com entradas gratuitas.

É no Luso, no próximo fim de semana, que acontece a 5.ª edição do Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada, apostando em concertos em grupo e a solo, que vão desde o jazz puro a um jazz mais irreverente. As entradas são livres.

No primeiro dia, sexta-feira, o quarteto “Coisas do Jazz”, composto por um músico alemão e três músicos do círculo de jazz de Lisboa, vai interpretar músicas de Cole Porter, George Gershwin, Walter Gross e Jimmy McHugh, às quais adiciona sonoridades da música brasileira influenciada por jazz de Rosa Passos e Edu Lobo, com traços do swing norte-americano e dos ritmos latinos. Fazem também parte do seu repertório originais que o pianista alemão Michael Kotzian escreveu para o quarteto.

Segue-se, no mesmo dia, a banda “Suzie and the Boys”, que junta a música a uma performance “cabarética”. Em palco, os músicos personificam a diva – protagonizada pela cantora “mealhadense de coração” e front lady deste projeto Miss Suzie – e os boémios dos clubes/caves underground dos anos 50/60, a Nouvelle Vague, o Film Noir. No fundo, um cabaret com um glamour cinematográfico, que é a imagem de marca da banda.

No sábado, dia 3 de setembro, sobem ao palco os Inquiet’Ensemble para desassossegar as emblemáticas obras de José Mário Branco e Adriano Correia de Oliveira. De uma forma inquieta, num espetáculo repleto de virtuosismo e muita energia, os músicos vão cruzar as pontes entre as margens da canção e da improvisação, numa simbiose perfeita entre o jazz e a música portuguesa.

A última atuação da noite é a solo. Jéssica Pina, a trompetista portuguesa que foi convidada por Madonna para integrar a digressão Madame X, mostrará o ser novo trabalho, “Vento Novo”, composto por quatro faixas, onde a artista arrisca na composição e nos textos cantados por si.

Programa

Sexta-feira, 2 de setembro l Lago do Luso

21h30 l Coisas do Jazz

22h45 l Suzie and the boys

Sábado, 3 de setembro l Alameda do Casino do Luso e ruas do Luso

15h00 l Workshop de dança jazz, com Carolina Piedade

16h00 l Dixie Gringos

21h30 l Inquiet’Ensemble

22h45 l Jéssica Pina