Mercado Municipal da Mealhada praticamente concluído e pronto a abrir portas

O Mercado Municipal da Mealhada deverá abrir portas a muito breve prazo. A obra está praticamente concluída, faltando apenas pequenos trabalhos para que a fiscalização prepare a vistoria final que antecede a receção da obra, avançou hoje a autarquia.

Segundo a mesma fonte, atualmente falta apenas a colocação de algum equipamento ao nível da distribuição de águas e a correção de pequenos trabalhos por parte do empreiteiro. Segue-se a fiscalização do cumprimento do contrato e a receção provisória da obra, o que permitirá a abertura do equipamento.

O Mercado Municipal da Mealhada, situado junto à Rua Dr. Américo Couto (zona do Complexo Desportivo da Mealhada), foi adjudicado por cerca de 2 milhões de euros. Estruturado num único piso, conta com dois alinhamentos de bancadas fixas, permitindo a existência de 80 mesas de venda. No espaço central do mercado (terrado), localizam-se as mesas de venda e bancas de apoio, num total de 40. À volta do terrado localizam-se espaços de venda individualizados, 14 lojas e dois estabelecimentos de bebidas com acesso pelo interior e exterior do mercado. Prevê ainda seis bancas apenas com acesso pelo interior do mercado.

A feira informal que se realiza semanalmente funcionará no terrado exterior, apoiado por dois módulos subdivididos, cada um, em três espaços destinados a estabelecimento de bebidas.