Município de Oliveira do Bairro inicia obras de requalificação no antigo IPSB

O Município de Oliveira do Bairro já avançou com as obras de requalificação das instalações do antigo IPSB – Instituto de Promoção Social de Bustos, onde atualmente funciona a Extensão Frei Gil. O Município já é proprietário do imóvel, tendo o auto de tomada de posse sido realizado na passada segunda-feira, 22 de agosto, neste equipamento de ensino.

A intervenção a ser realizada contempla, numa primeira fase, a remoção das coberturas de fibrocimento (que contém amianto) da cantina, do pavilhão desportivo e dos passadiços de interligação aos edifícios.

Haverá outras reparações pontuais, necessárias ao arranque do ano letivo 2022/2023.

A obra está “orçamentada em meio milhão de euros”, avançou o presidente da Câmara, Duarte Novo.