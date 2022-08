Município oliveirense já atribuiu mais de meio milhão em apoios às associações

Apoios “pretendem reconhecer o trabalho essencial que é realizado pelas várias associações no desenvolvimento do nosso concelho”, destaca o presidente Duarte Novo.

O Município de Oliveira do Bairro já aprovou, em 2022, um valor global de mais de meio milhão de euros em apoios financeiros às instituições associativas do concelho.

De acordo Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “através destas ajudas financeiras, inseridas na nossa estratégia municipal de apoio ao associativismo local, procuramos proporcionar ao tecido associativo do concelho todas as condições para que, da melhor forma e com a maior eficácia, executem as suas atividades”.

Ainda recentemente, o executivo aprovou, em reunião de câmara, a atribuição de um valor superior a 51 mil euros, em apoios financeiros, a 14 associações do concelho, no âmbito das medidas de Apoio ao Investimento e Ações Pontuais do Regulamento Municipal de Apoio às Associações de Oliveira do Bairro.

