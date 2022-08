Não são 2 nem 3… são já 4 os concertos dos Coldplay em Coimbra

Já não dois… nem três. Os Coldplay vão dar quatro concertos em Portugal: 17, 18, 20 e 21 de maio. A elevada procura de bilhetes levou a que a primeira data (17 de maio) no Estádio Cidade de Coimbra esgotasse apenas hora e meia depois da abertura das bilheteiras, surgindo depois uma segunda data, a 18 de maio. Ao final da manhã, já eram conhecidas uma terceira e quarta datas, para 20 e 21 de maio de 2023.

A elevada procura de bilhetes provocou congestionamento no acesso aos sites oficiais, chegando a estar mais de 300 mil pessoas em espera, cerca das 12h, na plataforma Ticketline, impedindo inclusive a compra de bilhetes para outros eventos.

O preço dos bilhetes varia entre os 65 euros e os 150 euros (para o relvado do Estádio Cidade de Coimbra, o preço é de 85 euros).

A promotora alerta que apenas são válidos bilhetes vendidos em pontos oficiais, e que “não são reembolsáveis nem disponíveis para troca”.

A digressão europeia dos Coldplay de 2023 arranca precisamente em Portugal, com quatro concertos em Coimbra, seguindo-se Barcelona, com duas datas (a 24 e 25 de maio) e Manchester a 31 de maio. Para Junho, dia 1, há novo concerto em Manchester; depois Cardiff (6 de junho), Nápoles a 21 de junho e Milão, que receberá dois espetáculos, a 25 e 26 do mesmo mês.

Em julho, os Coldplay estão no dia 1 em Zurique, 5 e 6 em Copenhaga, 8 e 9 em Gotemburgo e encerram a série de concertos em Amesterdão, a 15 e 16 de julho.

O último concerto dos Coldplay em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.