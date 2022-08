Oliveira do Bairro é a nova casa da Renascer para programas de reinserção

Trabalhar em programas de reabilitação e reinserção social com homens jovens de comportamento desviante e/ou em situação de emergência social é o propósito da Renascer. A casa na Lavandeira irá receber dez utentes (no limite), homens até aos 45 anos.

Sandra Almeida recebe-nos na Lavandeira, Oliveira do Bairro, na casa que está a ser preparada para acolher novos utentes da Renascer. A diretora técnica desta associação de reabilitação e reinserção social, com sede em Carnaxide (Oeiras), confessa que a IPSS há muito ambicionava expandir a sua ação para o centro/norte do território nacional. Pela sua localização, Aveiro cumpria os requisitos.

Com a ajuda de uma imobiliária, Sandra Almeida chegou a Oliveira do Bairro, encontrando-se neste momento a preparar a casa que, no limite, irá receber dez utentes, homens até aos 45 anos. Trabalhar em programas de reabilitação e reinserção social com homens jovens de comportamento desviante e/ou em situação de emergência social é o propósito da Renascer.

Sendo uma instituição de utilidade pública, recebe utentes de todo o território nacional e até mesmo internacional. Estando em Oliveira do Bairro, “o apoio interno será mais centrado na comunidade local, sendo que o apoio externo continuará a ser para quem precise, de qualquer ponto do país”, explica Sandra Almeida, que já reuniu com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e deverá, a partir de setembro, fazer parte do CLAS (Conselho Local de Ação Social – Rede Social).

Para além de ser casa de acolhimento, a associação faz recolha de artigos/bens, como móveis, eletrodomésticos, roupa e louça, promovendo depois a sua distribuição a famílias sinalizadas e a venda em 2.ª mão na loja social que, neste caso, funcionará nas duas garagens do n.º 7 da Travessa de Santo António, na Lavandeira.

Entre 12 e 16 de setembro, uma equipa da Renascer fará um trabalho de divulgação da associação, na cidade e na freguesia de Oliveira do Bairro.

Leia a reportagem completa na edição de 1 de setembro de 2022