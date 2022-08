Restauro “exemplar” da Igreja Matriz da Trofa valoriza património

As obras de restauro e requalificação da Igreja Matriz da Trofa e do Panteão dos Lemos, assumidas pela Câmara Municipal de Águeda e que implicaram um investimento de cerca de 300 mil euros, foram inauguradas no sábado, num momento que é o culminar de “um ato de cuidar do nosso património”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

O edil salientou que a intervenção realizada, sempre em concertação com a Direção Regional da Cultura do Centro (DRCC) – dado esta igreja ser Monumento Nacional -, contou com a perícia de técnicos especializados neste tipo de restauros, a quem agradeceu a “meticulosidade com que trabalharam”.

“Estamos a falar de peças do Século XVI que são muito sensíveis e frágeis e que foram tratadas com imenso carinho”, disse, salientando que “há uma diferença enorme entre o estado anterior e o atual” e que é visível a quem visitar o espaço.

Intervenção muito necessária

A intervenção “há muito reclamada finalmente aconteceu”, declarou José Luís Pimenta, pároco da Trofa e Arcipreste de Águeda, acrescentando que a igreja, “depois de vários anos a ostentar um aspeto degradado, pouco compatível com o seu passado de seis séculos, mostra-se hoje de cara lavada”.

Uma intervenção, que passou pela limpeza e conservação das fachadas, pela substituição da cobertura e o arranjo exterior “com o intuito de salvaguardar, valorizar e divulgar o nosso património cultural e religioso que nos permitirá, de forma efetiva, preservar o passado e projetar o futuro da nossa cidade”.

“A igreja ficou com excelentes condições para a sua valorização”, disse ainda o arcipreste, acreditando que será “uma alavanca para a promoção turística do território”.

