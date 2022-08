Sangalhos volta a ser “invadida” por carochas e pão de forma

A Associação VW Carochas e Pão de Forma da Bairrada, de Sangalhos, está de volta com o 9.º Festival Internacional VW-AR da Bairrada.

Este encontro vai realizar-se no próximo dia 10 de setembro, e conta com a participação da Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada.

Espera-se mais um grande dia para o associativismo da freguesia e para todos os que a visitam, já que se trata de um evento marcante na modalidade e apaixonados do segmento VW & Pão de Forma.

As inscrições são limitadas. Os interessados devem contactar Fernando Reis (966795456) ou Alberto Afonso (938187340).