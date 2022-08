Semana da Fertilidade e da Gravidez focada no bem-estar dos futuros pais

A Câmara Municipal da Mealhada vai promover diversas iniciativas no âmbito da Semana da Fertilidade e da Gravidez, que decorre de 5 a 9 de setembro. Sessões teóricas e práticas focadas na saúde da grávida são algumas das propostas de um programa concebido pela autarquia e por diversas instituições de saúde, públicas e privadas.

De 5 a 9 de setembro são diversas as iniciativas, desde sessões de esclarecimento, presenciais ou via Zoom, a aulas práticas que visam dar resposta às várias preocupações da grávida. Os temas abordados vão desde a gestão do stress ao uso da medicina chinesa na infertilidade, da alimentação à atividade física na gravidez, da preparação do parto à amamentação e introdução alimentar do bebé.

O programa foi concebido em colaboração com as clínicas Clinimed Pampilhosa, Naturalmed e com a UCC Bairradina. Os interessados devem inscrever-se nas sessões pretendidas, sendo todas gratuitas.

O Dia da Grávida ou Dia Nacional da Natalidade é assinalado a 9 de setembro (mês 9), numa alusão aos 9 meses de gravidez. Neste âmbito, a autarquia procurou assinalar a data, criando a Semana da Infertilidade e da Gravidez, uma vez que os problemas de infertilidade são cada vez mais comuns. O objetivo é dar a conhecer os serviços que existem no concelho que podem ajudar futuros pais, tanto na pré conceção como na gravidez.

Informações: ritafernandes@cm-mealhada.pt e inscrições aqui.

PROGRAMA

5 de setembro l Espaço Inovação

18h30 – Preconceção e fertilidade: cuidados importantes para o casal, numa gravidez planeada (Rita Fernandes – CMM)

19h – Medicina Chinesa da [in]fertilidade (Cátia Bandarra – Naturalmed)

19h30 – Como gerir o stress e ansiedade enquanto o positivo não chega? (Maria Carvalho – Clinimed)

6 de setembro l Espaço Inovação

18h30 – Alimentação na gravidez (Eunice Marques – CMM)

19h – Reforço perineal e mobilidade pélvica (Sara Nunes – Clinimed)

8 de setembro l Espaço Inovação

17h – Pilates na gravidez (Ana Xabregas – Naturalmed)

18h – Preparar para o parto (Sara – UCC e Sara Nunes – Clinimed)

9 setembro l Espaço Inovação

10h>12h30 e 14h>18h – Rastreios de Medicina Chinesa (Cátia Bandarra – Naturalmed)

Avaliações nutricionais e esclarecimento de dúvidas sobre alimentação na gravidez (Rita Fernandes – CMM)

18h>18h30 – Esclarecimento de dúvidas da fisiologia do parto (Sara Nunes, Clinimed)

Biblioteca Municipal da Mealhada

18h – Amamentação- o que precisa saber (Maria José – UCC)

18h30 – Papás, vamos ao osteopata (Inês Marques – Naturalmed)

19h – Dificuldades no pós-parto (Sara Nunes – Clinimed)

19h30 – Introdução alimentar do bebé (Carina Ferreira – Naturalmed)