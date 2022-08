Três homens detidos em Águeda por furto de catalisadores

Três homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 48 anos, foram detidos, no passado dia 31 de julho, por militares do Posto Territorial da GNR de Águeda, por furto de catalisadores, naquele concelho.

De acordo com o Comando Territorial de Aveiro da GNR, esta detenção surgiu na sequência de uma ação de patrulhamento.

“Os militares detetaram três homens que ao aperceberem-se da presença dos militares revelaram um comportamento nervoso e suspeito. Após diligências policiais foi possível apurar que os suspeitos estavam a proceder ao furto de um catalisador num veículo, tendo sido detidos”.

Durante a ação, refere ainda esta força policial, foram aprendidos: um veículo; uma serra elétrica; um macaco hidráulico; duas lâminas de corte de serra elétrica; duas chaves de estrela e duas chaves de bocas.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Águeda.