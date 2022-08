Troviscal: Rota das Fontes viajou ao passado com humor e convívio (c/fotos)

A IX edição da Rota das Fontes teve lugar no dia 7 de agosto, na freguesia do Troviscal – Oliveira do Bairro. O evento organizado pela AMALIFECA – Associação de Moradores e Amigos da Limeira, Feiteira e Carvalha – convidou fregueses e amigos a um reviver de memórias, numa caminhada que teve como pontos-chave as fontes dos Amores, Feiteira, Carvalha e Limeira.

Já tem nove vidas e dá vida às memórias das aldeias portuguesas. A Rota das Fontes, organizada pela AMALIFECA, voltou a acontecer na Feiteira, Carvalha e Limeira e representou a realidade de tempos idos nestes e tantos outros lugares, bem como promoveu a reflexão sobre o papel da água e a preservação da natureza.

“Quisemos, acima de tudo, manter vivas, não só as memórias, como as nossas fontes. Se já fomos felizes nelas, por que não preservá-las?”, justifica Celso Vale, presidente da AMALIFECA.

O presidente da associação sublinha a importância deste tipo de iniciativas na união das aldeias em torno de momentos lúdicos e de partilha, acrescentando que “a pandemia não nos permitiu realizar duas das edições previstas, por isso, sentimos que a edição deste ano tinha que ser ainda mais especial. E foi!”

Neste sentido, ao longo de um percurso de cerca de 4km, a caminhada fez regressar memórias e despoletou muitas gargalhadas, com representações de teatro, com atores da terra, em quatro fontes dos três lugares.

Carla Mota, encenadora dos vários momentos de teatro que animaram a caminhada, não esconde a sua satisfação ao juntar pessoas de diferentes idades na representação de um passado que não é conhecido por todos: “somos todos amadores mas, mais do que isso, fazemo-lo por amor à nossa terra e às suas gentes. Temos visões e ideias diferentes do que é o antigamente e isso só tornou ainda mais rico aquilo que apresentámos”.

Nestas fontes, foi lavada muita roupa suja, no sentido figurado. O percurso, iniciado na Capela da Feiteira, terminou no Parque da AMALIFECA, onde a festa prosseguiu, num almoço-convívio com animação musical.

Texto: Patrícia do Vale. Fotos: Fernando Filipe