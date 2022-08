Voluntariado jovem limpa concelho e convida população para ação de limpeza

São 12 os jovens, entre os 14 e 30 anos, que se inscreveram no programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas na Mealhada” e que, desde o dia 10 de agosto, têm andado a limpar várias áreas do município. Quinta-feira (25 de agosto), o programa terá um “Dia Aberto” para que a população se junte aos jovens na limpeza de resíduos junto ao IC2, em Sernadelo.

Amanhã, 25 de agosto, será de Dia Aberto no programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas na Mealhada”. Os jovens participantes no programa convidam a população a juntar-se a eles na operação de limpeza que vai decorrer, a partir das 9h, junto ao IC2, na zona de “fronteira” que divide o concelho da Mealhada e o concelho de Anadia (local onde se realiza a inversão de marcha, em Sernadelo). A limpeza desta zona foi iniciada em 16 de agosto, mas, devido à extensão e quantidade de resíduos, o trabalho não foi totalmente concluído.

Assim, quem se quiser juntar aos jovens deverá estar às 9h no próprio local – IC2/EN1 Sernadelo, local para inversão de marcha depois das bombas da GALP.

O programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, tem como objetivo promover práticas no âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização e da preservação contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e da recuperação de territórios afetados. Na Mealhada, a intervenção dos jovens tem-se se focado na limpeza e manutenção do Parque da Cidade, no controlo de espécies invasoras e nas atividades de sensibilização da população para a adoção de práticas que promovam a economia circular.

Os jovens voluntários, que desenvolvem as atividades entre as 8h30 e as 13h30, até dia 31 de agosto, têm direito a uma bolsa diária de 12 euros.

O programa é dinamizado pelo Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada.